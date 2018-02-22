Играются: Инфляцию занизили, чтобы не повышать пенсии

Эксперты Независимой газеты уверены, что российское правительство закладывает искажённые показатели инфляции. Цифры Росстата сильно отличаются от реального положения дел, при этом на основе официальных данных многое зависит: индексация пособий и пенсий, зарплат бюджетников и т.д.

Годовая инфляция в январе составила 2,2% – на столько выросли цены по отношению к январю 2017-го. Однако это не совсем точный показатель. Как сообщил вчера Центробанк (ЦБ) в докладе о динамике потребительских цен, «среднегодовая скользящая инфляция» составила в январе 3,5%.

Речь идет об изменении среднего уровня цен за последние 12 месяцев по отношению к среднему уровню цен за предыдущие 12 месяцев.

То же самое касается итогов 2017-го. В прошлом году инфляция была рекордно низкой, но не настолько, как принято говорить. Чиновники упоминают показатель «декабрь к декабрю», который составил в 2017-м 2,5%. Однако в целом в 2017 году по сравнению с 2016-м инфляция достигала 3,7%. Разница между двумя показателями примерно в полтора раза.

На первый взгляд, такие арифметические упражнения могут показаться бессмысленными. Однако от того, каким методом рассчитывается инфляция, зависит многое, в том числе бюджетные проектировки правительства. Именно к официальному показателю инфляции привязывается индексация зарплат бюджетников, пенсий, пособий и т.д.

В пресс-службе Минтруда вчера сообщили, что «Росстатом ежегодно в первых числах января до пользователей статистической информации доводится информация о фактической инфляции за прошедший год, которая и является основанием для подготовки решения об индексации страховых пенсий».

Если взять статистику за последние 13 лет, то можно обнаружить, что лишь несколько раз (в 2007-м, 2010-м, 2012-м, 2014-м) показатель инфляции, исчисляемый по схеме «декабрь к декабрю», опережал среднегодовое значение. Все остальное время декабрьский показатель был ниже, и власти ориентировались именно на заниженные данные.

Эксперт Аналитического центра при правительстве Александр Голяшев вчера уточнил «НГ», что «на периоде в несколько лет и тем более десятков лет между показателями почти нет разницы: в целом за 2014–2017 годы цены выросли на 36% по показателю «декабрь к декабрю» и на 38% по среднегодовым показателям». С этим соглашается доцент Академии при президенте (РАНХиГС) Сергей Хестанов:

«На сколько отклонятся результаты в один период, ровно на столько же они изменятся в обратную сторону в другом периоде. За несколько лет этот эффект взаимоуничтожится».

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