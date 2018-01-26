Золото: новокузнецкий хоккеист забил победный гол на Олимпиаде-2018

Российская сборная по хоккею завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Это случилось впервые.

Наши хоккеисты победили немцев в овертайме со счётом 4:3.

Первую шайбу у россиян забросил защитник Вячеслав Войнов за 0,5 секунды до окончания первого периода, вторую и третью — нападающий Никита Гусев на 53-й и 59-й минутах игры. Победный гол забил в овертайме хоккеист из Новокузнецка, нападающий Кирилл Капризов. Также на его счету три голевых паса.

Напомним, хоккейная сборная олимпийских атлетов из России считалась фаворитом на Играх-2018. И хотя россияне проиграли Словакии в первом же матче, потом впервые за 20 лет выбились в финал. Наша сборная брала серебро на Олимпиаде-1998 в Нагано в матче с Чехией. Также мы завоевали бронзу в 2002 году на Играх в Солт-Лейк-Сити. В 1992 году золото на Олимпиаде в Мерибеле после распада СССР завоевала Объединённая команда.

Для сборной Германии последней заметной наградой на Олимпиаде была бронзовая медаль Игр-1976 в Инсбруке. В финал она вышла впервые.