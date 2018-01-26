Грудинин рассказал, почему в Европе пенсионеры живут лучше, чем в России

Кандидат в президенты Павел Грудинин часто возвращается к теме налогообложения населения.

Он уверен, что русские пенсионеры не смогут «дотянуться» до европейского уровня жизни из-за несовершенной системы распределения богатств.

«В Европе богатые платят налоги больше, корпорации — ещё больше, эти деньги идут на социальную поддержку и рост реальных доходов населения. Нужно пересматривать подход к природным богатствам и помогать тем, кто действительно нуждается в помощи», — считает кандидат.

Он уверен, что государство не может правильно расставлять приоритеты, вдобавок власть никогда не разговаривает с народом откровенно.

Напомним, выборы в России пройдут 18 марта.

Ранее мы рассказали, что представители Минтруда предлагают ещё раз проиндексировать пенсии.

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