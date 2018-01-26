Начнут с животных: кошкам и собакам в Новокузнецке вживят чипы

С 2018 года животные в Новокузнецке получают уникальные идентификационные номера.

Эту меру вводят для профилактики распространения заразных болезней животных, а также для выявления источников и путей распространения возбудителей этих заболеваний. Под учёт попадают сельскохозяйственные животные, пчёлы, собаки, кошки.

Все сведения о животных будут внесены в единую информационную систему. Эта информация будет содержаться на бирках и чипах, которыми «оснастят» животных, пишет «Кузнецкий рабочий».

В этом году такие мероприятия ждут животных, проживающих в частном секторе. Обязательная идентификация питомцев, проживающих в квартирах, начнётся в 2019 году. Однако ветврачи советуют уже сейчас обследовать животных и сделать все необходимые прививки.

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