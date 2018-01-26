С ветерком: из Кузбасса запустят автобус до IKEA и аквапарка в Новосибирске

С 10 марта 2018 года организован рейс по маршруту «Кемерово — СТЦ «Мега/IKEA» — аквапарк «Аквамир» (Новосибирск).

Автобус будет отправляться от Кемеровского автовокзала по субботам и воскресеньям в 06:30, от Промышленновской автостанции – в 07:55. В обратном направлении от аквапарка «Аквамир» — в 17:00, от СТЦ «Мега» — в 17:30. Об этом сообщается на сайте «Кузбасспассажиравтотранса».

Билеты можно приобрести за 30 дней до отправления рейса. Стоимость полного билета в одну сторону (от Кемеровского автовкзала) – 750 рублей, в прямом и обратном направлениях – 1400 рублей.

Стоимость полного билета от Промышленновской автостанции — 600 рублей в одном направлении. В прямом и обратном направлениях — 1100 рублей.

Детям предоставляется скидка в 50% от полного тарифа.

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