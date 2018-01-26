Цивилизация: коллекторы меняют модель сбора долгов

Эксперты отмечают, что коллекторские агентства стали чаще обращаться в суд для взыскания долгов с россиян.

Из-за принятия новых законов, у коллекторов осталось мало механизмов воздействия на должника, поэтому большую долю выкупленной у кредиторов просроченной задолженности они предпочитают взыскивать через суд.

С одной стороны эта модель сбора долгов требует единовременного вложения значительных сумм, но в конечном итоге является более эффективным.

Участники рынка ожидают, что тренд по переходу на судебную стадию будет активно развиваться и впредь, передаёт газета “Коммерсант”.

Правозащитники эту идею поддерживают, отмечая, что она положительно скажется и на должниках.

Ранее мы рассказали, что коллекторы взыщут с россиян долги за ЖКУ.

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