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Новость от 26 февраля 2018

Запастись впрок: СМИ сообщили о подготовке новых майских указов президента

В администрации президента обсуждается подготовка новых майских указов по аналогии с поручениями Владимира Путина, данными в 2012-ом году.

Точное содержание указов пока не известно. Сейчас идёт сбор предложений от министерств. Об этом РБК рассказали федеральный чиновник и ещё два источника, знакомые с ситуацией.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос издания.

Как напоминает источник, в указах 2012 года было 218 поручений с разными сроками исполнения. Последние должны быть исполнены в 2020 году. Среди них повышение зарплат бюджетников, увеличение доли инвестиций в ВВП, рост производительности труда, создание 25 млн высокопроизводительных рабочих мест и другие.

novokuznetsk.su

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