Работа есть: новокузнечан приглашают на мини-ярмарки вакансий

В центре занятости населения пройдут сразу три мини-ярмарки вакансий.

На постоянную работу приглашаются водитель фронтального погрузчика «Митсубер» с зарплатой от 30 тыс. рублей, машинист экскаватора «Терекс 820» (от 30 тыс. рублей).

Есть вакансии коммерческого директора (от 17 тыс. рублей), руководителя отдела продаж (от 14 тыс. 600 рублей), риелторов (от 14 тыс. 600 рублей) в агентство недвижимости.

Управление Федеральной службы судебных приставов приглашает на работу судебных приставов-исполнителей (17-18 тыс. рублей.), судебных приставов по обеспечению установленного порядка (17-18 тыс. рублей).

На временную работу приглашаются каменщики (25 тыс. рублей), монтажники (от 24 тыс. рублей); электрогазосварщики (от 24 тыс. рублей).

Ярмарки пройдут 27 февраля в центре занятости населения (ул. Спартака, 7) с 11:00 до 13:00, сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка.

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