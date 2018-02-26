Зима не сдаётся: кузбассовцев ждут перепады температур и метели

На предстоящей неделе погода в Кузбассе будет неустойчивой, с перепадами температур, ветрами и осадками.

Во вторник, 27 марта, местами по области небольшой снег. Днём температура в пределах -12…-17°С, местами -5,-10°С. Ветер юго-восточный от слабого до умеренного. Ночью похолодает до -27…-32°С, местами до -20,-25°С, сообщается на сайте Кемеровского гидрометцентра.

В среду, 28 марта, ветер усилится до 14 м/с. Днём ожидается 10…15° мороза, местами -4…-9°С, преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -21…-26°С, местами до -14…-19°С, начнутся осадки.

В четверг, 1 марта, синоптики прогнозируют прохождение холодного атмосферного фронта с порывистым северо-западным ветром, снег от небольшого до умеренного, метели. Днём температура составит -6…-11°С, в предгорьях 0…-5°С. Ночью ожидается -27…-32°С, местами -18…-23°С.

В пятницу, 2 марта местами осадки. Температура днем -13,-18°С, ночью -17,-22°С. Ветер западный умеренный.

В субботу, 3 марта, ожидается прохождение тёплого атмосферного фронта, юго-западный ветер с порывами до 12-17 м/с, снег, метели. Дневные и ночные температуры будут одинаковые: в пределах -15…-20°С.

В воскресенье, 4 марта, синоптики прогнозируют снег от небольшого до умеренного, метели. Днём температура ожидается в пределах -8…-13°С. Ночью похолодает до -15…-20°С, местами до -25°С.

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