РУСАЛ увеличил выручку до $9,9 млрд в 2017 г.

В прошлом году РУСАЛ увеличил выручку до $9,969 млрд по сравнению с выручкой 7,983 млрд годом ранее. Росту способствовали рост цены на алюминий на 22,7% (до $1968 за тонну), увеличение объема реализации первичного алюминия и сплавов на 3,6% в по сравнению с 2016 г., а также увеличение доли продукции с добавленной стоимостью (ПДС) в общем объеме реализации с 44% до 47,3%.

На фоне роста цен на алюминий на LME и высокого спроса на металл скорректированная EBITDA РУСАЛа по итогам года увеличилась на 42,4% – до $2,12 млрд, что является лучшим результатом с 2012 г.

В четвертом квартале 2017 г. скорректированная EBITDA РУСАЛа выросла до $586 млн по сравнению с $549 кварталом ранее, несмотря на существенное давление на себестоимость производства. Благодаря операционной эффективности и контролю над издержками РУСАЛу удалось сдержать рост себестоимости. Маржа при этом составила 21,3%.

По итогам года скорректированная чистая прибыль и нормализованная чистая прибыль РУСАЛа составили $1,077 млрд и $1,573 млрд соответственно по сравнению с $292 млн и $959 млн в 2016 г.

В феврале 2017 г. компания успешно разместила третий выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн сроком на 5 лет, ставка купона – на уровне 4,85% годовых. Средства от размещения еврооблигаций были направлены на частичное погашение долга.

«В 2017 г. РУСАЛу удалось добиться существенного прогресса в реализации стратегических задач. Производство продукции с добавленной стоимостью достигло почти половины от общего объема выпуска металла. Мы запустили собственный бренд низкоуглеродного алюминия – ALLOW – и ожидаем высокого спроса на этот продукт со стороны потребителей, уделяющих особое внимание вопросам устойчивого развития и противодействия климатическим изменениям. Мы также расширили нашу продуктовую линейку за счет приобретений в сегменте даунстрим. На протяжении всего года РУСАЛ активно работал на рынке капитала над улучшением профиля долга, развивая сотрудничество со своими ключевыми финансовыми партнерами. В целом наш текущий профиль долга минимизирует риски, связанные с финансированием, и дает компании большую операционную гибкость, что позволило нам вступить в 2018 г. в хорошей форме», – подчеркнул генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев.

Пресс-служба РУСАЛ-Новокузнецк.