Поехали: в мае некоторые россияне смогут бесплатно ездить в поездах

В честь 9 Мая для ветеранов ВОВ сделают бесплатный проезд во всех поездах. Представители РЖД таким образом хотят поздравить участников войны, передаёт газета Московский комсомолец.

Акция распространяется на проезда в вагонах всех классов обслуживания (включая СВ и «Люкс»), курсирующих по России. Воспользоваться бесплатным проездом можно неограниченное количество раз.

Уже сейчас можно купить билет во всех ЖД-кассах, для этого нужно предоставить паспорт и документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение участника или инвалида ВОВ).

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