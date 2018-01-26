Беднеем: доходы кузбассовцев упали

Реальные располагаемые денежные доходы населения Кемеровской области в 2017 году сократились на 3,7% по сравнению с 2016 годом.

При этом общий объём доходов населения вырос на 1,2%. Об этом сообщает «Интерфакс» с ссылкой на данные Кемеровостата.

Отмечается, что на покупку товаров и услуг как в 2016, так и в 2017 году приходится более 67% всех расходов населения региона.

Выросла доля обязательных платежей и взносов — с 12,5% в 2016 году до 14,8% в 2017 году. Доля сбережений снизилась с 11,8% в 2016 году до 7,6% в 2017 году.

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