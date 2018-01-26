Тянет на службу: в России думают повысить призывной возраст

Военные эксперты предложили повысить верхнюю границу призывного возраста ещё на несколько лет.

По их мнению, срок призыва на срочную службу нужно продлить до 30 лет. Сейчас рост интереса к армии среди молодёжи растёт, но многие просто не успевают отдать долг Родине. Поэтому предлагаемые изменения позволят увеличить число военнослужащих, передаёт Парламентская газета.

Социологи отмечают, что многие россияне хотели бы видеть своего близкого родственника (мужчину) в рядах военнослужащих (71%) — это исторический максимум.

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