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Новость от 27 февраля 2018

СМИ напутали: полицейские пишут на заборах фамилию «Путин»

Не успели россияне отойти от новостей про охрану баннеров с изображением президента, а в сети уже набирает популярность другое видео, на котором видно, что полицейский пишет на заборе фамилию «Путин».

Многочисленные надписи появились на улицах Сыктывкара, передаёт flashnord.com

Видимо, таким способом представители правоохранительных структур пытаются создать видимость всенародной поддержки этого кандидата в преддверии выборов.

Известно, что полиция Сыктывкара изучает видео, на котором якобы запечатлены их коллеги.

 

 

 

По словам руководителя пресс-службы МВД по Коми Веры Железцовой, на видео зафиксирована работа следственно-оперативной группы, сотрудник которой осматривает забор.

В ночь на 26 февраля в Сыктывкаре задержали мужчину, который написал слово «Путин» на нескольких заборах и домах. При задержании мужчина не подчинился законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, на него составлен протокол. Других подробностей пока нет.

Ранее мы рассказали, что в Новокузнецке пожарные мыли баннер с Путиным.

novokuznetsk.su

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