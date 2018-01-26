Куда податься: в России число безработных за неделю резко выросло

С 14 по 21 февраля 2018 года количество зарегистрированных безработных возросло до 800,63 тыс. человек (+0,9%).

Тревожная тенденция замечена в 78 регионах, довольно острая ситуация сложилась в республике Алтай, Тыве и Чукотском, Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, передаёт Независимая газета со ссылкой на Минтруд.

В целом за 2017 год в стране безработных стало больше на 41 тыс. человек.

Ранее власти Кузбасса сообщили, что ситуация на рынке труда благополучная. Уровень безработицы в 2017 году упал до 7,1% — 12,7 тыс. человек (в 2016-ом былра на уровне 7,9%).

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