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Новость от 27 февраля 2018

«Свободу Павлу Клепикову»: за освобождение директора «Соцгорода» подписывают петицию

От имени Павла Клепикова редактору novokuznetsk.su пришло сообщение во «ВКонтакте», в котором  «от имени общественности г. Новокузнецка» говорится, что дело против Клепикова, по которому он осуждён на пять лет колонии строгого режима, сфабриковано.

Вину подсудимый не признал. 

Теперь на сайте Change.org размещена петиция. Её подписали уже более 160 человек.

Напомним, Павел Клепиков признан виновным в завышении стоимости работ по ремонту пятиэтажки на Петракова, 45. По версии следствия, Павел Клепиков растратил около двух млн рублей.

novokuznetsk.su

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