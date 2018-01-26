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Новость от 27 февраля 2018

Для желающих: где можно сдать ГТО в Новокузнецке

Сегодня в Новокузнецке на стадионе регби в Кузнецком районе проходит очередной этап сдачи норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В пресс-службе администрации напоминают, что сдать ГТО может любой желающий. Если и вы захотели проверить уровень своей физической подготовки посредством сдачи норм ГТО, то вам нужно зарегестрироваться на сайте www.gto.ru и предоставить медицинский доступ.

Центры тестирования работают с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00:

Район

Адрес, телефон, эл. почта

Центральный, Куйбышевский

ул. Циолковского, 34

тел: 71-37-59; сот. 8-913-313-81-92

эл.почта:gto42nvkz@rambler.ru

Заводской, Новоильинский

Кузнецкий, Орджоникидзевский

ул. Рубцовская, 51, тел: 38-22-01

эл.почта:gto-kuz@mail.ru

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