Для желающих: где можно сдать ГТО в Новокузнецке

Сегодня в Новокузнецке на стадионе регби в Кузнецком районе проходит очередной этап сдачи норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В пресс-службе администрации напоминают, что сдать ГТО может любой желающий. Если и вы захотели проверить уровень своей физической подготовки посредством сдачи норм ГТО, то вам нужно зарегестрироваться на сайте www.gto.ru и предоставить медицинский доступ.

Центры тестирования работают с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00:

Район Адрес, телефон, эл. почта Центральный, Куйбышевский ул. Циолковского, 34 тел: 71-37-59; сот. 8-913-313-81-92 эл.почта:gto42nvkz@rambler.ru Заводской, Новоильинский Кузнецкий, Орджоникидзевский ул. Рубцовская, 51, тел: 38-22-01 эл.почта:gto-kuz@mail.ru novokuznetsk.su Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники