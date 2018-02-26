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Новость от 27 февраля 2018

Магнитные бури: в день выборов россиянам обещают сильные головные боли и бессонницу

18 марта Землю накроет мощная магнитная буря, предупреждают астрономы.

Ожидается, что возмущенная геомагнитная обстановка ожидается 14, 16 и 17 марта, но самым тяжёлым днём будет 18 марта.

Поэтому метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, резкие головные боли, бессонницу и повышенную раздражительность, передаёт РИА Новости.

До середины марта магнитосфера будет спокойной, следует из графика активности, представленного Лабораторией рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Напомним, именно 18 марта пройдут выборы. Россияне будут выбирать главу государства из восьми претендентов.

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