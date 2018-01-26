Вторая попытка: в Шерегеше будут добывать марганец

В Кузбассе горнолыжный курорт Шерегеш также попал в зону, где собираются добывать марганец.

В границы лицензионного участка попадает территория Таштагола и Шерегеша. В зону действия лицензии также попадает гора Зеленая и Мустаг. Недропользователь по закону имеет право там добывать, если это предусмотрено лицензией, сообщает «Открытый город».

Как ранее сообщал ВашГород.ру, другой проект по добыче марганца в верховьях Томи так и не заработал. Компания «ЧЕК-СУ» обанкротилась и на проекте по добыче поставлен крест.

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