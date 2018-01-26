Не губите, мужики: регионы Сибири сдают леса в аренду китайцам

В 2017 году лесная отрасль Сибири отметилась аукционами, сорванными благодаря депутатам, и несоблюдением правил безопасности, что привело к гибели людей в сгоревшем Канске.

После очередного конфликта вокруг вырубок заповедного алтайского леса стало известно, что крупнейшие участки получают не только китайские инвесторы, но и бывшие кандидаты в депутаты Госдумы и тезки сотрудников полиции.

Некоторые регионы Сибири стараются не выставлять на торги тысячи гектаров леса одним лотом. Последняя попытка сдать в аренду 258 тыс. га на 49 лет в Новосибирской области закончилась громким скандалом, стоившим должности начальнику лесного департамента. Тем не менее, в конце 2017 года сразу несколько субъектов отдали в аренду крупные участки сибирского леса.

В декабре власти Томской области отдали 137 тыс. га леса в аренду на 49 лет. Территорию в Асиновском, Каргасокском и Верхнекетском районах разбили на четыре лота, но их все выиграл единственный участник торгов — ООО «Международная инвестиционная компания Цзинье». 99% доли принадлежат китайской корпорации «Цзинье» (Jingye Group), 1% — у жителя Томской области Цзи Сиси, который и возглавляет победителя конкурсов.

ООО «МИК Цзинье» должно заплатить за 49-летюю аренду всех участков 1,26 млрд рублей. В среднем, по данным сайта торгов, получается около 16 рублей за 1 га в месяц.

По данным регионального правительства, в сентябре 2017-го представители «Цзинье» были в составе делегации китайской провинции Хэбэй на встрече с руководством «Корпорации развития Томской области» Станислава Ящука с делегацией города Шицзячжуан (провинция Хэбэй, КНР). Азиатских инвесторов интересовали проекты по «глубокой переработки лесных ресурсов».

Главное управление лесного хозяйства соседней Омской области успело в декабре-январе отдать в аренду 4,6 тыс. га леса в Тарском районе. Торги выиграло ООО «Сибирский лес». Компания заплатит 23,3 млн рублей за 20 лет — это около 21 рубля на гектар в месяц.

Одноименное предприятие по выпуску фанеры — «Сибирский лес» — работает в Таре с 2010 года. Его возглавляет Инна Савиных. Ее однофамилица Людмила, по данным «Контур-Фокус», владеет еще одним ООО «Сибирский лес» в Омске.

Власти Республики Алтай в конце 2017 года отдали в аренду на 49 лет участок Турочакского района площадью 12,6 тыс. га. Причем начальная стоимость во время торгов выросла почти в четыре раза — с 1,4 до 5 млн рублей в год. Победитель — ООО «Фром Вайлд» — должно будет заплатить за аренду почти 250 млн рублей. По аукционной документации территорию можно использовать только для сбора кедровых орехов.

Компания принадлежит барнаульцам Денису Клепикову, Ларисе Даниловой и Андрею Неверову. Последний известен как основатель фирмы «Дикоросы Алтая» по заготовке и переработке ореха.

В то же время минприроды республики отдало в аренду 2,6 тыс. га в Чойском районе под заготовку древесины. ООО «Коста Лёка» сможет вырубать лес 49 лет за 6,5 млн рублей в год. Компания принадлежит Леониду Таушканову, его однофамильцы встречаются в руководстве алтайской полиции, местных федерации хоккея с мячом и совета ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов.

В январе-феврале жители Чойского и Турочаского районов Республики Алтай выступили против массовых вырубок.

В Алтайском крае осенью провели только один крупный аукцион. На торги выставили 26 тыс. га леса в Залесовском районе.

Красноярский край отметился двумя аукционами под Новый год. За 27,3 тыс. га леса в Богучанском районе развернулась настоящая борьба . В торгах участвовали 12 компаний, которые подняли годовую аренду с 5,8 млн до 36,2 млн рублей. Деревья достались хабаровскому ООО «Токинский лесопильный завод» Андрея Гуленко. В 2017 году дальневосточные власти дали ему премию «Звезда Дальнего Востока» в номинации «Бизнес-действие».

Еще один аукцион — на аренду 21,6 тыс. га в Курагинском районе крае — выиграло ООО «Милана», выручка и баланс которого в 2016 году равны нулю.

В 2017 году часть красноярского города Канск сгорела из-за пожара на лесопилке ООО «Синь-И». Огонь распространился по частному сектору, уничтожив 73 дома, где проживали 237 человек. Во время ЧП погибли два человека. Предприятие было учреждено рядом компаний из Китая, сейчас оно принадлежит гражданину по имени Лю Шоулинь.

Агентство по государственным закупкам Бурятии в декабре 2017-го отдало в 49-летнюю аренду 23,6 тыс. га под лесозаготовки. Участок достался ООО «ЛПК Восток», созданному в мае. Компания принадлежит Олегу Зорькину, который и ранее занимался этим бизнесом.

В Туве и Хакасии крупные аукционы прошли в конце летом-осенью 2017 года. 17,3 тыс. га в Тоджинском районе Тувы для «заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений» достались нижневартовской компании «Сибиряк».

А вот в Хакасии делили лес под рубки. 49,9 тыс. га в Таштыпском районе на 15 лет получило ООО «Компания „Эпос“» — ИНН юрлица в документах, впрочем, не указан, но речь, судя по открытым данным, идет о забайкальском бизнесмене Андрее Попове. Он баллотировался в Госдуму по Даурскому округу от «Справедливой России», был замдиректора в российско-­китайском предприятии по переработке древесины «Хунсинь-лес».

Еще 7,1 тыс. га в Бейском районе выиграл бизнесмен Вячеслав Кончаков (в местном райсовете два депутата с такой фамилией). 4,4 тыс. га леса в Аскизском районе отошли ООО «Бонитет», которое возглавляет Владимир Мурашко, ранее руководивший республиканским автономным учреждением «Абаканлессервис». Компания заплатит 5,5 млн рублей за 15-летнюю аренду участка.

Наконец, участки общей площадью 9,3 тыс. га в Таштыпском районе Хакасии получило ООО «Абазинский ДОК» местного предпринимателя Владимира Тоестева . Он, например, представлял интересы питерской Alba Capital на встрече с главой Тувы Шолбаном Кара-оолом по поводу инвестиций в градообразующее предприятие Ак-Довурака «Туваасбест», занимающегося добычей асбеста.

В Иркутской области и Забайкалье, как и в Новосибирской области в последнее время власти стараются на выставлять на аукционы участки площадью более 100 га. История с Тогучинским лесом стала неприятным исключением. Н овогодние аукционы в Кузбассе по аренде около 20 тыс. га аннулированы еще до окончания приема заявок на основе приказов департамента лесного комплекса области.