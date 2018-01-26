Эксперты оценили: Тулеев продолжает терять позиции в рейтинге губернаторов

Опубликован рейтинг глав регионов, в котором эксперты оценили их деятельность.
По итогам января-февраля 2018 года, лидирующие позиции заняли Владимир Якушев (Тюменская область), Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий автономный округ) и Алексей Дюмин (Тульская область).
Андрей Травников (Новосибирская область) расположился на 47 месте.
Глава Кемеровской области расположился в третьем списке, заняв 72 место из 85 возможных.
Напомним, по итогам 2017 года Аман Тулеев занимал 71 строчку рейтинга.
novokuznetsk.su
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