RSS    Реклама на сайте

Реклама

Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 27 февраля 2018

Эксперты оценили: Тулеев продолжает терять позиции в рейтинге губернаторов

Опубликован рейтинг глав регионов, в котором эксперты оценили их деятельность.

По итогам января-февраля 2018 года, лидирующие позиции заняли Владимир Якушев (Тюменская область), Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий автономный округ) и Алексей Дюмин (Тульская область).

Андрей Травников (Новосибирская область) расположился на 47 месте.

Глава Кемеровской области расположился в третьем списке, заняв 72 место из 85 возможных.  

Напомним, по итогам 2017 года Аман Тулеев занимал 71 строчку рейтинга.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники
Уважаемые читатели, теперь вы можете поделиться своими новостями о событиях в городе с редакцией Novokuznetsk.su по WhatsApp, Viber, Telegram по телефону +7 (923) 464-0620.