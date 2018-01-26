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Новость от 27 февраля 2018

Эксперты оценили: Тулеев продолжает терять позиции в рейтинге губернаторов

Опубликован рейтинг глав регионов, в котором эксперты оценили их деятельность. По итогам января-февраля 2018 года, лидирующие позиции заняли Владимир Якушев (Тюменская область), Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий автономный округ) и Алексей Дюмин (Тульская область). Андрей Травников (Новосибирская область) расположился на 47 месте. Глава Кемеровской области расположился в третьем списке, заняв 72 место из 85 возможных. Напомним, по итогам 2017 года Аман Тулеев занимал 71 строчку рейтинга. novokuznetsk.su Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники Viber, Уважаемые читатели, теперь вы можете поделиться своими новостями о событиях в городе с редакцией Novokuznetsk.su по WhatsApp Telegram по телефону +7 (923) 464-0620.

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