Машины помогут: Голодец придумала, как победить в России бедность

На «Неделе Российского бизнеса» вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила, что отказ от неквалифицированных рабочих мест позволит увеличить минимальный размер оплаты труда.

Она обратилась к предпринимателям, призвав активней использовать высокие технологии и автоматизировать производство.

“Час настал, мы много говорили о создании высокопроизводительных рабочих мест, об отказе от рабочих мест, где требуется низкая квалификация работников. Их нужно заменить машинами и оборудованием, причем важно, чтобы эти машины были произведены на территории России”, — передаёт её слова Деловой квартал.

Она подчеркнула, что неквалифицированные рабочие места имеют низкий уровень оплаты труда.

“Из-за низких доходов населения идёт ограничение спроса. Отмечу, бедность россиян — главное препятствие для развития российской экономики”, — считает она.

Ранее мы рассказали, что экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что бедность россиян — это позор для страны.

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