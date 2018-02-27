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Новость от 28 февраля 2018

Разбогатеем: регионам выделят 20 млрд рублей на повышение МРОТ

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что для повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) российским регионам выделят 20 млрд рублей. Он отметил, что проект уже разработан представителями Минфина, передаёт РИА Новости.

Напомним решение о повышении МРОТА до прожиточного минимума было официально оформлено 16 февраля — госдума приняла соответствующий закон.

Это нововведение коснётся более 3 млн россиян, из которых 1,6 млн заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

novokuznetsk.su

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