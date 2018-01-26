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Новость от 28 февраля 2018

Откуда деньги: доходы депутатов станут тщательней проверять

В правительстве рассматривают очередную инициативу. Депутатов Госдумы заставят раскрывать источники получения средств в ежегодных декларациях о доходах.

Вдобавок предлагается ужесточить наказание, и если парламентарий сообщит недостоверную информацию или будет выявлен конфликт интересов, то его могут даже лишить мандата.

Всю информацию о нарушениях будет тщательно проверяться, передаёт газета “Известия”.

Экономисты считают, что эффективность проверок нужно  повышать, но любые инициативы необходимо продумывать.

novokuznetsk.su

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