Общественники: до 80% алкоголя в маленьких магазинах — контрафакт

В феврале общественники проверили магазины на наличие контрафактного алкоголя.

В общей сложности активисты организовали рейды в 60 регионах России.

Выяснилось, что в маленьких магазинах чаще встречается алкоголь непонятного производства, сообщает RT.

По словам руководителя организации «Трезвая Россия», около 80% продаваемой в мелкой рознице алкогольной продукции является контрафактом.

Эксперты отмечают, что крупным торговым сетям незачем рисковать своей репутацией и покупать непроверенный алкоголь, а вот маленькие магазины в погоне за дешевизной стремятся разнообразить ассортимент и подозрительным спиртным.

«Мелкая розница — это основной канал сбыта контрафактной алкогольной продукции. Нужно ужесточать наказание, чтобы возможные штрафы на чаше весов перевешивали потенциальные прибыли», — считает он.

Для сравнения, в крупных несетевых магазинах нарушения были выявлены в 40% случаев, в крупных сетевых — только в 20%.

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