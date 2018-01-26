С размахом: Новокузнецку дополнительно дадут миллионы рублей на 400-летие

Новокузнецк получит дополнительные средства на празднование 400-летнего юбилея города.

Речь идёт о 82 миллионах рублей. Их выделят из бюджета Кемеровской области. Об этом рассказал заместитель председателя Новокузнецкого городского совета народных депутатов Роман Завацкий, пишет ВашГород.ру.

Деньги пойдут на проведение различных мероприятий. По словам Завацкого, 1 марта в администрации Новокузнецка пройдёт расширенная коллегия, на которой примут программу празднования и общий бюджет. Депутат также заявил, что праздник получится «хороший, радостный для всех ветеранов, молодёжи, студентов и жителей города».

Как отмечает издание, на заседании Городского Совета народных депутатов рассмотрели и другие вопросы. Среди них реализация федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год. На ремонт дорожного полотна Новокузнецка выделен 1 миллиард 260 миллионов рублей. Из них 300 миллионов направят из городского бюджета, 900 миллионов – из областного и федерального бюджетов.

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