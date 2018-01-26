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Новость от 01 марта 2018

Женские страдания: в России без осложнений проходит только треть родов

Государство всеми доступными способами пытается поднять рождаемость в стране. Для сохранения каждой беременности строится целая сеть перинатальных центров в России, передаёт Независимая газета.

Медики отмечают, что здоровье мамочек оставляет желать лучшего. Фиксируется стабильно высокая распространенность экстрагенитальной патологии у беременных (анемия, заболевания сердечно-сосудистой системы, болезни мочеполовой системы), увеличивается частота осложнений беременности и родов.

По словам главного акушер-гинеколога Минздрава РФ Лейлы Адамян, без осложнений проходят только около 35% родов, у остальных 65% наблюдаются различные патологии. Вдобавок растёт количество молодых мам, которым противопоказано самим рожать и их посылают на кесарево сечение.

novokuznetsk.su

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