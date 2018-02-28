Добрались до медсестёр: депутаты задумались об уголовном наказании за ошибки в роддомах

В Госдуме предлагают ввести уголовную ответственность для медсестёр родильных домов, по ошибке подменивших детей.

Соответствующий законопроект начала разрабатывать замглавы семейного комитета Госдумы Елена Вторыгина. Сейчас предусмотрено наказание за халатность только для должностных лиц.

Ранее адвокат Игорь Саввин сообщил РИА Новости об инциденте в Пермском крае. Почти 40 лет назад в одном из родильных домов края перепутали двух девочек. Выяснилось это недавно. Теперь женщины, чьих детей случайно подменили, готовятся обратиться в суд.

Елена Вторыгина считает, что необходимо защитить рожениц от подобных ситуаций. По её мнению, чаще всего в таких случаях виновны медсёстры. Но наказание несут только должностные лица.

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