Для нескольких специальностей: бюджетных мест в вузах станет больше

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева сообщила, что в этом году увеличится количество бюджетных мест в вузах.

«Больше бюджетных мест мест сделали по медицинским и педагогическим специальностям, инженерным, айтишным», — подчеркнула она.

Ольга Васильева добавила, что в общей сложности будет гарантировано 57% бюджетных мест.

Глава Минобрнауки кроме этого рассказала, что в скором времени появится возможность взять образовательный кредит, передаёт Интерфакс.

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