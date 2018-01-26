«На нас хрен положили»: новокузнечане жалуются на безалаберность властей

В Новокузнецке продолжается снос аварийных домов на улице Глинки. Сейчас уже проводится разбор завалов. Радует, что власти наконец нашли средства для расселения жителей и сноса этих домов.

Но не все горожане рады этому.

Игорь Ермолов опубликовал на ютьюбе ролик, в котором приводит свой разговор с представителем прокуратуры Новокузнецка. По мнению новокузнечанина, снос домов идёт с нарушением законодательства — работы проводились в праздничные и выходные дни. Кроме того, пострадал дом №17 по улице Глинки, который сильно изношен, а снос соседних домов значительно ухудшил его состояние.

Видеообращение одной из жительниц дома №17 опубликовал канал «Гражданский патруль».

Игорь Ермолов рассказал, что дом №17 по улице Глинки признан аварийным с износом 75%. Сегодня он с трёх сторон окружён рассленёнными домами.

С жалобой на деятельность властей Игорь Ермолов обратился к представителям прокуратуры, но ему пояснили, что снос домов санкционирован. Беседу горожанин записал и обнародовал.

Кроме того, по нашей информации, снесённые дома около года стояли пустующими и привлекали для игр ребятишек. Средства на снос якобы удалось изыскать только после одного из несчастных случаев, в котором пострадал ребёнок.

Напомним, на прошлой неделе мэр Новокузнецка заявил, что «с теми людьми, кому по хрену, будем разбираться отдельно скоро».

novokuznetsk.su Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники