По стопам Евгении Васильевой: чиновник Минобороны попался на взятке 5 миллионов рублей

В Москве с поличным задержали чиновника Минобороны России.

Начальник ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Андрей Нежигай подозревается в получении взятки в размере 5 млн рублей. Вместе с ним задержан посредник, участвовавший в передаче денег. Об этом сообщает «Интерфакс» с ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Уточняется, что чиновник пытался продать имущество военного ведомства коммерческой организации на льготных условиях за 5 миллионов рублей.

Официальной информации по этому поводу пока нет.

Центральное территориальное управление имущественных отношений входит в структуру департамента имущественных отношений Минобороны России. В своё время его возглавляла Евгения Васильева, осуждённая по так называемому делу «Оборонсервиса».

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