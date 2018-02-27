«Россияне увидят много пустых полок»: эксперт рассказал, чем обернётся запрет на возврат продукции

Много шума наделал закон о запрете возвратов нераспроданной продукции её производителю. Документ ещё обсуждается в Госдуме, а эксперты уже прогнозируют различные последствия.

Многие сходятся во мнении, что тотальные ограничения не принесут пользы ни ритейлерам, ни поставщикам.

Гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров уверен, что изменения коснутся и рядовых покупателей.

«Весьма вероятно, что на первом этапе внедрения нового закона мы увидим много пустых полок. Ритейлеры будут заказывать меньше, поставщики будут нести дополнительные издержки, но зато продукты в магазинах будут более свежими», — считает он.

Но среди производителей единого мнения относительно возвратов нет. кого-то устраивают новые правила, другие отмечают, что полный запрет ограничит свободу договора, передаёт Газета.ру.

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