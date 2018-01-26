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Новость от 28 февраля 2018

Деньги без труда: пособие по безработице собираются повысить

Минтруд намерен увеличить размер пособия по безработице и упростить условия признания россиян безработными.

Ведомство уже разработало соответствующий законопроект. Об этом сообщает ВашГород.ру с ссылкой на «Интерфакс».

О каких суммах идёт речь, не уточняется. В ближайшее время документ планируют вынести на обсуждения.

Отмечается, что законопроект Минтруда является ответом на заявление главы Счётной палаты России Татьяны Голиковой. Напомним, на днях она раскритиковала размеры пособия по безработице в России.

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