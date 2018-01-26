«Выдавили»: российский бизнесмен высказался о продаже «Магнита»

Предприниматель Сергей Галицкий продал почти всю свою долю в одной из крупнейших торговых сетей «Магнит».

Крупнейшим акционером ритейлера стал ВТБ. Договор о продаже 29% акций «Магнита» был подписан в середине февраля. Сумма сделки составила 138 млрд рублей.

Сам Галицкий объяснил своё решение разногласиями между акционерами на дальнейшее развитие бизнеса.

Ситуацию прокомментировал предприниматель, экономист, управляющий партнёр компании Management Development Group Inc Дмитрий Потапенко. По его словам, частного бизнеса в России практически не осталось.

«Компания «Магнит» и Сергей Галицкий – это был последний оплот частного предпринимательства в сфере ритейла. Следующим шагом будет РосТорг, и действия того, что мы ошибочно называем государством, — это вытеснение не только какой-то частной инициативы, а вообще инициативы из публичного поля. < > Не исключаю, что следующим так называемым приобретением, а точнее, выдавливанием, станет компания «Пятёрочка», — заявил Потапенко каналу «Мысли вслух ТВ».

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