ЦИК и цирк: Жириновский на дебатах обматерил Собчак в прямом эфире

В России стартовали предвыборные дебаты. Владимир Путин отказался от участия в них. В числе причин неучастия одни называют неумение Путина противостоять оппонентам, другие — нежелание участвовать в цирке, который порой творится во время дебатов.

Владимир Жириновский, опыт участия в дебатах у которого больше, чем у других, накануне в свойственной ему манере начал перебивать Сергея Бабурина, перекрикивая его во время выступления. Свои пять копеек решила вставить Ксения Собчак, которая отметила, что лидеру ЛДПР в его возрасте (Жириновскому в апреле исполнится 72 года — SU) вредно волноваться. На что Жириновский предложил Собчак заткнуться и назвал её «дурой».

Главный либерал-демократ напомнил, что Ксения Собчак вела «Дом-2».

«С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это всё. «Дом-2» — это там разврат. Пусть заткнётся», — заявил лидер ЛДПР . Собчак парировала: «Участники «Дома-2» ведут себя приличнее, чем вы». «Замолчи, дура тупая», — заявил Жириновский.

В ответ Собчак облила его водой из стакана.

Раньше подобное позволял себе с оппонентами только лидер ЛДПР, например, в 1996 году облил Немцова соком в программе «Один на один». Конечно, такой поворот разозлил Владимира Жириновского, и он назвал телеведущую «проституткой», «чёрной грязью», «отвратительной бабой» и «последней б*****».

После этого даже любитель острых слов, ведущий дебатов, Владимир Соловьёв пришёл в шок.

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