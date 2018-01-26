Без наценки за бренд и со скидкой: «Лента» запускает собственную торговую марку для профессиональных покупателей

Компания «Лента» объявила о запуске собственной торговой марки для профессиональных покупателей – Bonvida.

Под новой маркой представлены сыры, колбасные изделия, кофе, сёмга, сельдь, вода, карамель, шоколад, стаканы, крышки для чая и кофе, молоко, сливки, гель-шампуни, сахар. Линейка Bonvida насчитывает 33 наименования. Ассортимент будет расширяться, сообщает retail-loyalty.org.

«Проанализировав данные о покупках клиентов «Ленты», мы сделали вывод, что заметное количество товаров в наших магазинах приобретается не только для частного потребления, но и для бизнеса. Так появилось решение предложить профессиональным клиентам специальный сервис и программу лояльности, а сегодня мы уже расширяем программу отдельной торговой маркой, созданной специально для наших клиентов», — рассказал коммерческий директор «Ленты» Герман Тинга.

По его словам, товары марки Bonvida покупатели могут приобрести без наценки за бренд и со скидкой до 9%.

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