Помогите: в Новокузнецке без вести пропал 57-летний мужчина

В Новокузнецке объявлены поиски Алексея Сеничева.

ушёл из дома 13 февраля 2018 года около 13:00 часов. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

Приметы: рост 182 см, телосложение xудощавое, глаза голубые, волосы седые.

Был одет: чёрный пуховик с капюшоном, чёрные спортивные штаны, чёрные сапоги, серая шапка.

Особые приметы: носит очки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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