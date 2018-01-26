“Вероломно ставят врезки”: мэр Новокузнецка рассказал, кто отбирает тепло у потребителей

В прямом эфире глава Новокузнецка оценил работу коммунальщиков в этот отопительный сезон. Сергей Кузнецов заметил, что пока рано говорить “гоп”, ведь по температурным показателям зима ещё не закончилась. Кроме этого мэр рассказал о тех, кто отбирает тепло у рядовых потребителей.

“Я считаю, что мы удовлетворительно прошли этот отопительный период. С тем как вошли в зиму. Повторяю, все наши сети, которые принадлежат муниципалитету, они нам фактически не принадлежат и находятся в споре. Поэтому финансовые затраты на капитальный ремонт и замену сетей производить не могу. Деньги можем вкладывать только в то, что принадлежит муниципалитету.

Макросистема работала очень чётко, но появлялись вопросы там, где их никогда не было — это весь завокзальный и привокзальный район, старый центр. И сейчас там, из-за того, что нарушили гидравлику, появилось очень много вопросов. Гидравлика — это некая выработанная схема подачи теплоносителя до абонента. Мы увидели несанкционированные врезки — около трёх или четырёх десятков насосов, которые отбирают горячую воду. Это мы увидели на машзаводе, на рынке на Курако, в гаражных кооперативах. У нас на выходе была вода 115 градусов, а люди вероломно берут и забирают у нас теплоноситель. А те, кто сидят на хвосте, они остаются без основного тепла. Но мы будем разбираться. Но в целом прошли этот период очень стабильно”, — считает мэр.