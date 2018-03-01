Скандинавский антициклон: в Кузбассе ожидаются 30-градусные морозы

В ближайшие дни погода в Кузбассе будет переменчивой.

После четверга регион попадёт под влияние антициклона, пришедшего из районов Скандинавии. Охлаждаться он будет за счёт подпитки арктической воздушной массой. Синоптики Кемеровского гидрометцентра прогнозируют морозные ночи. Но днём ожидаются вполне комфортные температуры.

В пятницу, 2 марта, днем будет -10…-15°С, ночью -20…-25°С, местами до -30°С. При прохождении холодного атмосферного фронта будет усиливаться северо-западный ветер до 15-20 м/с. Снег от небольшого до умеренного.

В субботу, 3 марта, установится антициклон, погода будет преимущественно без осадков. Северо-западный ветер с порывами до 13 м/с. Днём ожидается -11…-16°С, ночью -21…-26°С, местами до -31°С.

В воскресенье, 4 марта, днём преимущественно без осадков. Температура воздуха днём составит 10…15°С ниже ноля. Ночью местами небольшой снег. Температура понизится до -21…-26°С. Северо-западный ветер будет усиливаться до 13 м/с.

С понедельника, 5 марта, характер погоды начнёт меняться. Станет теплее, но в праздничный день, 8 марта, специалисты снова прогнозируют резкие перемены в погоде со снегопадами и понижением температуры.

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