Делай деньги: «Алиэкспресс» запускает в России новые сервисы

С 1 марта китайская торговая площадка «Алиэкспресс» запускает в России два новых сервиса.

Это социальная сеть для покупателей «Клуб шопоголиков» и биржа блогеров AliExpress Connect. «Клуб шопоголиков» интегрирован в мобильное приложение AliExpress. Пользователи могут делиться фотографиями покупок и обсуждать их. Об этом «Коммерсанту» рассказали в компании.

AliExpress Connect — площадка для верифицированных блогеров. Ими могут быть как пользователи торговой площадки «Алиэкспресс», так и пользователи внешних площадок. Блогеры смогут монетизировать контент: внутри биржи бренды будут размещать задания на обзоры с заранее обозначенным гонораром. Покупатели могут подписаться на таких блогеров, получать их обновления, следовать рекомендациям и пользоваться скидками.

Уточняется, что необходимая база для блогера, желающего сотрудничать с биржей,— не менее 5 тыс. подписчиков, а для магазина — высокий пользовательский рейтинг.

novokuznetsk.su Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники