Гулять так гулять: стало известно, какие звёзды выступят на юбилее Новокузнецка

В Новокузнецке проходит заседание Коллегии администрации, посвящённое грядущему 400-летию.

Заместитель мэра по социальным вопросам Григорий Вержицкий рассказал, какие звёзды выступят в городе на 400-летие. По его словам, праздновать будем больше недели — с 1 по 8 июля. Горожан ждут фестивали, концерты, шествия, парады другие мероприятия, пишет ВашГород.ру.

На 6-й праздничный день в Новокузнецке выступят Ани Лорак и Вахтанг Каландадзе. А на 7-й день организуют масштабный рок-фестиваль с группой «Катарсис», немецкой певицей Доро Пеш, экс-солистом команды Uriah Heep Кеном Хенсли. Также сыграет губернаторский симфонический оркестр.

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