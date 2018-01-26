Для самых весёлых: в России возродят систему вытрезвителей

По словам главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, в ближайшее время возродят систему вытрезвителей.

Пока точные сроки не называются, но работа в этом направлении уже идёт, передаёт газета “Известия”.

“Вытрезвители будут. Но точной даты сказать не смогу, это зависит от от Министерства труда и социальной защиты. Их начнут открывать в рамках наркологического учреждения либо сделают самостоятельными муниципальными учреждениями, возможно вытрезвители организуют при органах соцзащиты”, — добавил он.

Отметим, представители Министерства труда и социальной защиты заявили, что они не будут заниматься возрождением вытрезвителей, передаёт РБК. Поэтому какое ведомство будет отвечать за возрождение этой системы — пока неизвестно.

Главный нарколог также сообщил, что в Москве уже в апреле планируют запустить неотложную помощь для нетрезвых людей.

Медики будут выезжать на дом к человеку, перебравшему алкоголь, и оказывать помощь на месте. При необходимости — госпитализировать, либо мотивировать на отказ от алкоголя.

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