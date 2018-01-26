«Скрытая агитация»: кузбасских студентов анонимно расспрашивают о выборах президента

В вузах Кузбасса распространили анкеты о предстоящих президентских выборах.

Студентам предлагают ответить на несколько вопросов – пойдут ли они на выборы, за кого собираются голосовать и почему, а также ряд других. Сообщение о социологическом опросе вместе с фотографиями анкет опубликованы в соцсети «ВКонтакте».

Внимание пользователей привлёк один из пунктов.

«Внимательно посмотрите на 6-й вопрос: «Почему вы не хотите голосовать за В. Путина?» Ничего странного не замечаете? Почему не задали этот вопрос с упоминанием Грудинина? Явлинского? Собчак? Почему именно Путин? А потому, что это скрытая форма агитации», — считают авторы сообщения.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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