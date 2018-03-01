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Новость от 01 марта 2018

В центре внимания: Путин начал оглашать Послание Федеральному Собранию

В Москве началось выступление Владимира Путина с Посланием Федеральному Собранию.

В этом году президент впервые выступает не в Кремле, а в Центральном выставочном зале «Манеж». Там установлены специальные экраны, на которых будет транслироваться инфографика.

Как отмечает Первый канал, на мероприятие аккредитовано более семисот журналистов. Число гостей превышает тысячу. Это представители Госдумы и Совета Федерации, руководители регионов, министры, главы основных конфессий.

 

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