Время назад: Анита Цой поспорила с новокузнечанами, в ТРЦ “Континент” открылся магазин крупной сети

Вспоминаем самые интересные события, которые произошли в Новокузнецке с 26 февраля по 4 марта в прошлом году.

В последние выходные февраля в 2017 году в Новокузнецк приехала знаменитая певица Анита Цой с шоу Мечты «10/20».

В своём интервью novokuznetsk.su и ВашГород.ру певица отметила, что расстроилась прочитав гневные комментарии горожан.

“Они пишут всякие гадости про меня и требуют, чтобы я не приезжала в Кузбасс. Хочу ответить всем злопыхателям — я была, есть и буду в Кузбассе! Хотите или нет, но я буду приезжать к вам и устраивать концерты”, — завила Анита.

К слову, её концерт прошёл очень успешно — в зале был настоящий аншлаг. Прочитать полное интервью с певицей можно здесь.

В начале марта прошлого года стало известно, что в ТРЦ «Континент» откроется супермаркет «Холидей Классик».

Магазин работает по сей день, только в январе 2018 года изменили формат магазина — в обновлённой торговой точке убрали отдел с готовой едой в виде салатов и котлет.

В марте новокузнечане активно обсуждали ещё одну новость — с бывших владельцев Новокузнецкого муниципального банка потребовали вернуть деньги.

Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд заявление о привлечении контролировавших на момент банкротства банк Александра и Сергея Павловых к ответственности в виде возмещения причинённых НМБ убытков в общем размере 4 521 406 698 руб. 95 коп.

Клиенты разорившегося банка до сих пор не могут вернуть свои деньги. В конце 2017 года стало известно, что арбитражный суд Кемеровской области продлил до 20 марта 2018 года срок расчёта с кредиторами «НМБ» первой очереди.

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