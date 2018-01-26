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Новость от 01 марта 2018

Владимир Путин озадачился экологией Новокузнецка

Экология Новокузнецка оставляет желать лучшего.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время обращения с Посланием Федеральному Собранию. В частности, речь шла о проблеме загрязнённости воздуха, из-за чего над городом периодически повисает смог. Аналогичная проблема, отметил глава государства, характерна для Челябинска и Красноярска.

Напомним, в эти минуты президент выступает с Посланием Федеральному Собранию в Центральном выставочном зале «Манеж».

novokuznetsk.su

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