За шесть лет: Путин потребовал снизить уровень бедности вдвое

Сейчас Владимир Путин выступает с Посланием Федеральному Собранию.

С первых минут президент отметил, что необходимо повышать уровень доступности медицины.

Кроме того он потребовал решить проблему бедности населения.

“Сейчас за чертой бедности живут более 20 млн россиян, и из этого числа многие имеют работу. Конечно, в 2000 году таковых было 42 млн. человек. В ближайшее десятилетие нужно обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет, как минимум, вдвое снизить уровень бедности«, — заявил Владимир Путин.