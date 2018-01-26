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Новость от 01 марта 2018

За шесть лет: Путин потребовал снизить уровень бедности вдвое

Сейчас Владимир Путин выступает с Посланием Федеральному Собранию.

С первых минут президент отметил, что необходимо повышать уровень доступности медицины.

Кроме того он потребовал решить проблему бедности населения.

“Сейчас за чертой бедности живут более 20 млн россиян, и из этого числа многие имеют работу. Конечно, в 2000 году таковых было 42 млн. человек. В ближайшее десятилетие нужно обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет, как минимум, вдвое снизить уровень бедности«, — заявил Владимир Путин.

Президент отметил, что россиян нужно обеспечить работой с достойными зарплатами.

novokuznetsk.su

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