Амбициозные планы: Путин истребит ветхое жильё

Владимир Путин поставил задачу по ликвидации ветхого жилья в России до 2023 года.

Он заявил, что ежегодно пять миллионов российских семей должны улучшать свои жилищные условия.

Для этого в ближайшие годы нужно как минимум удвоить расходы на развитие городов и других населенных пунктов, передаёт газета “Известия”.

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень считает, что поставленные задачи можно выполнить, если увеличить объёмы строительства в полтора раза и повысить доступность ипотеки, снизив ставку до 7%

Но пока строительство бьёт антирекорды — в некоторых регионах спад составил более 25%.

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