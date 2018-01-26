Вполне самодостаточный: депутат Госдумы высказался об объединении Кузбасса с Новосибирском

У Кузбасса нет необходимости вливаться в Сибирскую агломерацию.

Об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников предложил объединить несколько крупных сибирских городов — Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Барнаул и Томск в одну экономическую зону с общим населением в пять миллионов жителей.

«Агломерация, конурбация — это всё требует высочайшего уровня связности пространства. Транспорт, инфраструктура, управление — всё должно работать как один компактный механизм. А сейчас Сибирь — это очень разные регионы. Внутри каждого из них имеет смысл развивать агломерации. Например, наш Новокузнецк и ближайшие к нему города. Можно обсуждать агломерационные процессы между Новокузнецком и Кемерово. Но вот между Кемерово и Новосибирском или Томском — уже вряд ли. В таком объединении просто нет необходимости для Кузбасса. У нас вполне самодостаточный регион», — прокомментировал Антон Горелкин ИА «Регнум».