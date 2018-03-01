Уже этой весной: в России изменят налоговую систему

По словам министра финансов Антона Силуанова, налоговое бремя россиян планируется смягчить.

Первые изменения начнутся уже этой весной — решат основные проблемы связанные с расчетами налогов на имущество физлиц по кадастру.

При этом менять НДФЛ не планируется. Ожидается, что он останется на уровне 13%, сообщает Российская газета.

Напомним, президент РФ в своём Послании Федеральному Собранию заявил, что кадастровая стоимость имущества не должна быть выше, чем рыночная.

Поэтому механизм расчета налога на имущество физлиц должен быть чётко рассчитан, чтобы налог на имущество людей был не только посильным, но и справедливым.

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